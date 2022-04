Ab nächster Woche gilt in den österreichischen Schulen keine generelle Masken-Pflicht mehr. Weder am Schul-Gang, auf dem Weg zu den Toiletten oder am Sitzplatz ist dann das Tragen einer Maske verpflichtend. Das betrifft Lehrer und Schüler, egal ob geimpft oder nicht geimpft.

Die Masken-Pflicht kann an Schulen vorübergehend wieder eingeführt werden, wenn es an einer Schule Ansteckungen gibt. Jeder, der freiwillig eine Maske tragen will, kann dies weiterhin machen.

Und es wird weiterhin wöchentlich einen PCR-Test an den österreichischen Schulen geben.