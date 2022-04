Heute, am 20. April, starten die Pisa-Tests. Die Pisa-Tests finden in 350 Schulen in Österreich statt. Es nehmen ungefähr 9.500 Schüler im Alter von 15 und 16 Jahren teil. Die Pisa-Tests dauern bis 31. Mai. Die Ergebnisse sollen im Dezember 2023 präsentiert werden.

Was ist der Pisa-Test

Der Pisa-Test ist ein internationaler Test. Viele Länder weltweit nehmen daran teil. Der Test ist in jedem Land gleich. Beim Pisa-Test werden verschiedene Kategorien geprüft. Der heurige Schwer-Punkt ist Mathematik. Weitere Kategorien sind Lesen und Natur-Wissenschaften. Dieses Jahr kommt zum 1. Mal die Kategorie „Finanz-Kompetenz“ dazu.

Pisa-Test verschoben

Der Pisa-Test findet alle 3 Jahre statt. Letztes Jahr wurde der Test wegen der Corona-Pandemie um 1 Jahr verschoben. Der Pisa-Test wird von der internationalen Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) organisiert.