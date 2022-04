Long Covid nennt man die gesundheitlichen Folgen einer Corona-Erkrankung, die länger anhalten. Zum Beispiel kann man noch lange Zeit, nachdem man im Krankenhaus war, von Symptomen betroffen sein. Laut einer internationalen Untersuchung leidet fast jeder 3. Patient an Langzeit-Folgen, der wegen einer Corona-Erkrankung auf einer Intensiv-Station im Krankenhaus lag.

Long Covid belastet die Betroffenen körperlich und psychisch. Menschen, die an Long Covid erkrankt sind, können oft alltägliche Dinge nicht mehr alleine schaffen.

Ungenaue Zahl

In den letzten 12 Monaten gab es bei der Österreichischen Gesundheits-Kasse über 46.000 Kranken-Stände wegen Long Covid. Wie viele Personen genau wegen Long Covid behandelt werden, ist aber nicht bekannt. In Österreich müssen die Ärzte Diagnosen nicht in das elektronische Melde-System Elga eintragen. Deswegen gibt es viele unerkannte Betroffene.

Arbeits-Unfähigkeit

Die Arbeiterkammer (AK) fordert, dass Long Covid als Berufs-Krankheit anerkannt wird. Berufs-Krankheiten sind bestimmte Krankheiten, die von der Unfall-Versicherung anerkannt sind. Die Anerkennung als Berufs-Krankheit ermöglicht es den Betroffenen, dass zum Beispiel gewisse Behandlungs-Kosten von der Versicherung bezahlt werden.