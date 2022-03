Facebook

Ab heute, Donnerstag, treten wieder Corona-Maßnahmen in Kraft. Grund sind die steigenden Ansteckungs-Zahlen. Es gilt wieder die Masken-Pflicht in Innen-Räumen. Außerdem wird die Quarantäne-Zeit verkürzt.

Masken-Pflicht in Innen-Räumen

Die Masken-Pflicht gilt in allen Innen-Räumen. Das betrifft geschlossene Räume im Handel, in öffentlichen Verkehrs-Mitteln, in der Gastronomie, im Kultur-Bereich, in Freizeit- und Sport-Einrichtungen, in Spitäler und in Alten- und Pflege-Heimen. Sie gilt vorerst bis 16. April.

In Spitälern und Pflege-Heimen gelten weiterhin besondere Sicherheits-Maßnahmen. Auch bei Veranstaltungen wird es wieder bestimmte Sicherheits-Maßnahmen geben. Es kommt darauf an, wie viele Menschen in einem Raum sind.

Kürzere Quarantäne

Die Quarantäne-Zeit wird verkürzt. Nach 5 Tagen darf man mit Maske sogar wieder arbeiten gehen. Aber nur, wenn man 48 Stunden keine Symptome hat. Das sind 2 Tage. Wenn man noch Krankheits-Symptome hat, dann sollte man nicht arbeiten gehen.

