Mit einer neuen Band will der Sänger an die Erfolge von „Roxette“ anschließen.

Per Gessle © APA/HERBERT PFARRHOFER

Per Gessle und Marie Fredriksson bildeten das Duo „Roxette“. Mit Liedern wie „The Look“, „Listen To Your Heart“ und „It Must Have Been Love“ feierten die beiden Welt-Erfolge. 2019 ist Marie Fredriksson gestorben.

Nun will Per Gessle an den Erfolg von früher anschließen. Und er hat ein neues Projekt gegründet.

Unter dem Namen PG Roxette wird er in Zukunft auftreten. Als Sängerinnen steigen Helena Josefsson und Dea Norberg ein. Die beiden waren schon in der Roxette-Zeit mit dabei.

Die 1. Single von PG Roxette soll im Mai veröffentlicht werden. Mitte September soll es ein Album geben. Auch eine Tournee ist geplant. Dabei soll es auch die alten Lieder von Roxette zu hören geben.

