In Italien werden die Einreise-Bestimmungen ab 16. Dezember verschärft. Es gelten bei der Einreise die Bestimmungen des Grünen Passes und die Pflicht, sich testen zu lassen. Und zwar unabhängig davon, ob man geimpft ist oder nicht.

In Italien werden die Einreise-Bestimmungen verschärft. Wer aus einem Land der Europäischen Union (EU) nach Italien einreisen will, muss einen gültigen negativen Corona-Test vorzeigen. Der Test muss vor der Einreise nach Italien gemacht werden. Diesen Test müssen alle Einreisenden vorzeigen, egal ob geimpft, genesen oder getestet. Alle Einreisenden nach Italien müssen zusätzlich ein digitales Einreise-Formular ausfüllen.

Zusätzlich zum Grünen Pass

Es reicht bei der Einreise nicht mehr, nur geimpft oder genesen zu sein. Dies kann mit dem Grünen Pass offiziell bestätigt werden. Der Grüne Pass ist der Nachweis, der in der gesamten EU gilt. In Italien ist der Grüne Pass in vielen Bereichen des täglichen Lebens Grund-Voraussetzung.

Quarantäne für Ungeimpfte

Auch Ungeimpfte können weiterhin nach Italien einreisen. Sie müssen einen negativen Corona-Test vorzeigen. Aber es gibt einen Unterschied zu Geimpften und Genesenen: Sie müssen bei der Einreise nach Italien für 5 Tage in Quarantäne.

Gültig ab 16. Dezember

Laut dem italienischen Gesundheits-Ministerium gelten diese neuen Einreise-Bestimmungen ab morgen, 16. Dezember 2021. Sie gelten vorerst bis zum 31. Januar 2022. Grund für die verschärften Einreise-Bestimmungen ist die neue Corona-Virus-Variante Omikron.

