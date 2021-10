Gemerkte Artikel können Sie jederzeit in Ihrer Leseliste abrufen. Zu Ihrer Leseliste gelangen Sie direkt über die Seiten-Navigation.

Die Wirtschafts- und Korruptions-Staats-Anwaltschaft (WKStA) hat am Mittwoch in mehrere Haus-Durchsuchungen durchgeführt. Darunter war das Bundes-Kanzler-Amt von Sebastian Kurz. Kurz streitet alle Vorwürfe ab.

Ermittler der Wirtschafts- und Korruptions-Staats-Anwaltschaft (WKStA) haben am Mittwoch Haus-Durchsuchungen in mehreren politischen Ämtern durchgeführt. Darunter war das Bundeskanzler-Amt, das Finanz-Ministerium und die Zentrale der Österreichischen Volks-Partei (ÖVP). Das Bundes-Kanzler-Amt ist das Büro, in dem Bundes-Kanzler Sebastian Kurz arbeitet.

Vorwurf: Mit Steuer-Geld Inserate gekauft

Einer der Haupt-Vorwürfe der WKStA ist, dass Wahl-Umfragen mit Steuer-Geld gekauft worden sein sollen. Das bedeutet: Die Medien-Gruppe „Österreich“ berichtete in positiver Weise über Sebastian Kurz und die ÖVP. Dafür soll sie Geld bekommen haben. Dieses Geld soll das Finanz-Ministerium mit gefälschten Rechnungen bezahlt haben. Ermittelt wird wegen Korruption und Bestechung.

ZiB2-Interview mit Sebastian Kurz

Bundeskanzler Sebastian Kurz gab zu den Vorwürfen gestern in der ZiB2 ein Interview. Er streitet alle Vorwürfe ab. Er will nicht zurücktreten, er will Bundes-Kanzler bleiben. Einige Politiker fordern seinen Rücktritt.

Kommenden Dienstag wird es eine Sonder-Sitzung im Parlament geben. Heute, Donnerstag, treffen sich die Partei-Chefs zu einer Krisen-Sitzung.

Bundes-Präsident Alexander van der Bellen ermahnte alle Beteiligten, die WKStA in Ruhe arbeiten zu lassen.

