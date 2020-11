Heute am 11. November 2020 ist die Katastrophe von Kaprun 20 Jahre her. Bei der Gedenk-Stätte findet heute ein Gottes-Dienst statt.

© APA/Franz Neumayr

Heute 9 Uhr fand in Kaprun bei der Gedenk-Stätte ein Gottes-Dienst zur Erinnerung der Opfer der Tragödie von Kaprun statt. Sie wird wegen Corona im Freien abgehalten. Die Gedenk-Stätte erinnert an die 155 Opfer und ist mit Fotos, Sprüchen und persönlichen Erinnerungs-Stücken geschmückt.

Größte Katastrophe Österreichs nach dem 2. Weltkrieg

Am 11. November 2000 passierte in Kaprun die größte Katastrophe Österreichs nach dem 2. Weltkrieg. Bei einem Unfall im Tunnel der Seilbahn in Kaprun im Pinzgau starben 155 Menschen, weil in einem Zug der Kitzsteinhorn-Gletscherbahn Feuer ausgebrochen war. Es gab damals nur 12 Überlebende.

Das Feuer war in einem Heiz-Strahler im Waggon ausgebrochen, in dem sich der Fahrer der Seilbahn befand. Wegen der starken Hitze riss eine Leitung und Öl ist ausgeronnen. So konnte sich das Feuer explosionsartig entfachen und sehr schnell auf den Rest der Seilbahn ausbreiten. 12 Menschen konnten aus dem Zug aussteigen und sind nach unten gerannt. So konnten sie sich retten.

Alle Angeklagten wurden freigesprochen

Es gab danach ein Straf-Verfahren vor Gericht. Alle 16 Angeklagten wurden freigesprochen, das Unglück wurde als ein Zusammenkommen von unglücklichen Umständen beschrieben. Den Betreibern und Mitarbeitern der Seilbahn konnte keine Fahrlässigkeit nachgewiesen werden. Viele Hinterbliebene waren mit dem Urteil nicht einverstanden. Einige wollten ein neues Gerichts-Verfahren erreichen. Sie wurden von Anwälten vertreten, die ihnen große Summen an Entschädigung versprachen. Viele Menschen haben so große Teile ihres Schmerzensgeldes verloren.

Psychische Folgen bis heute

Die Betreiber der Kitzsteinhorn-Gletscherbahn hatten sich im Jahr 2010 offiziell entschuldigt. Die wenigen Überlebenden und die Hinterbliebenen haben bis heute mit den psychischen Folgen der Katastrophe zu kämpfen. Links zum Thema Hier geht es zur Original-Geschichte