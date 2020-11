Facebook

Joe Biden © AP

Letzten Dienstag wurde in den USA der Präsident gewählt. Wegen der Corona-Pandemie haben viele Menschen über Brief-Wahl abgestimmt. Deswegen dauert es so lange, bis die Stimmen alle ausgezählt sind. Die Auszählungen sind auch heute noch nicht beendet.



Joe Biden hat schon mindestens 279 Stimmen der 538 Wahl-Leute gewonnen. Um die Wahl zu gewinnen, braucht man mindestens 270 Stimmen der Wahlleute. Das bedeutet, dass Joe Biden der neue US-Präsident wird.

Joe Biden trat für die Demokraten an. Sein Gegner bei der Wahl war der aktuelle US-Präsident, Donald Trump.

Bidens Plan gegen Corona-Krise

Der neue US-Präsident Joe Biden will die Corona-Pandemie eindämmen. „Ich verspreche, ein Präsident zu sein, der danach strebt, nicht zu spalten, sondern zu einen", sagte Biden am Samstagabend in seiner Siegesrede.



Noch bevor Joe Biden das Präsidenten-Amt offiziell antritt, will er die Corona-Pandemie bekämpfen. Er will heute einen Experten-Rat dazu vorstellen.

Am 20. Jänner 2021 soll er offiziell sein Präsidenten-Amt antreten. Bis dahin will er schon einen Plan haben, um die Corona-Krise zu überwinden. „Ich will, dass es jeder weiß: Wir werden unseren Plan, das Virus unter Kontrolle zu bringen, an unserem ersten Tag in Kraft setzen", sagte Joe Biden.

Erste schwarze Amerikanerin als Vize-Präsidentin

Kamala Harris wird die Vize-Präsidentin von Joe Biden. Sie ist die erste Frau und schwarze Amerikanerin im Vize-Präsidenten-Amt.

Trump erkennt Bidens Sieg nicht an

Der derzeitige US-Präsident Donald Trump erkennt den Sieg von Joe Biden nicht an. Er glaubt, dass bei der Wahl betrogen wurde. Beweise hat er dafür aber keine.

Donald Trump hatte sich selbst zum Sieger ernannt. Die Auszählungen waren zu diesem Zeitpunkt aber noch nicht beendet.

