Drei junge Männer mit Lern-Beeinträchtigung arbeiten in der Gastronomie bei Kastner und Öhler in Graz. Eine Erfolgsgeschichte, die Appetit auf mehr macht.

Dass Stefan Pospischil eine Lern-Beeinträchtigung hat, spielt für seinen Chef keine Rolle © Lebenshilfe

Elf Uhr vormittags im Ristorante Paradiso bei Kastner und Öhler in der Grazer Innenstadt. Es duftet nach Croissants und Kaffee. Draußen hat längst der Herbst Einzug gehalten. Drinnen aber strecken Basilikum und Rosmarin tapfer ihre grünen Blätter aus den vielen Blumentöpfen in die Höhe.

Ein perfekter Mitarbeiter

Einer, der dafür sorgt, dass im Restaurant auch in der kühlen Jahreszeit sommerliche Stimmung herrscht, ist Stefan Pospischil. Mit großer Aufmerksamkeit gießt er die Pflanzen, zupft braune Blätter ab und dreht sie etwas mehr ins Licht. „So ist Stefan bei allem, was man ihm aufträgt“, erklärt Christian Wolf. Er ist der Leiter der Gastronomie bei Kastner und Öhler. „Stefan ist pflichtbewusst, hilfsbereit und verlässlich – ein perfekter Mitarbeiter.“

Job war nicht selbstverständlich

Dabei ist es nicht selbstverständlich, dass Pospischil die Chance zu diesem Job bekam. Er hat eine Lern-Beeinträchtigung und arbeitete lange in der Küche Casalgasse der Lebenshilfe und im Café Famoos. Bis er vor fünf Jahren über das Angebot „Step by Step“ der Lebenshilfe ein Praktikum bei Wolf machen durfte. Daraus wurde ein fixes Angestellten-Verhältnis mit Sozial-Versicherung, Weihnachts-Geld und Urlaubs-Anspruch.

Aber den nimmt Pospischil gar nicht so gerne. „Am liebsten würde ich jeden Tag arbeiten gehen“, sagt er. Egal ob Tische abräumen und desinfizieren, Pizza servieren, Kühlschrank einräumen oder abwaschen – er erledigt jede Aufgabe gerne. „Ich liebe es, unter Leuten zu sein – und in diesem tollen Team“, sagt Pospischil begeistert.

Drei Mitarbeiter mit Lern-Beeinträchtigung

Zum Team gehören auch Thomas Hauk und Christian Gsell, zwei weitere Mitarbeiter mit Lern-Beeinträchtigung. Drei von fünf „Abräumern“ in Wolfs Team sind somit – zumindest am Papier – behindert. „Aber das spielt gar keine Rolle“, meint Wolf. „Alle drei erledigen ihre Aufgaben mit Leidenschaft und sie sind immer freundlich zu den Kunden. Und das ist wohl das Wichtigste in der Gastronomie.“

Vom Praktikanten zum Angestellten

Dass diese Haltung keineswegs selbstverständlich ist, weiß Elisabeth Rainer. Sie arbeitet bei der Lebenshilfen Soziale Dienste und hilft Menschen mit Behinderung von sogenannten Trainings-Plätzen in den ersten Arbeitsmarkt zu kommen. „Unsere Kunden können sich nicht über eine Job-Annonce bewerben. Das schaffen die meisten einfach nicht. Der Weg in den Arbeitsmarkt läuft ausschließlich über Praktika.“

Und diese muss man erst einmal bekommen. Wolf habe damals den „Sprung ins kalte Wasser gewagt“. Dass nun sogar drei ehemalige Praktikanten fix angestellt sind, freut Rainer besonders.

Auch wenn der Personal-Chef bei Kastner und Öhler anfangs überzeugt werden musste, hat Wolf nie an seiner Entscheidung, die drei einzustellen, gezweifelt. „Jeder Mensch verdient seine Chance. Gute Leute kann man in der Gastronomie immer brauchen, deshalb haben sie diesen Job. So einfach ist das“, fasst Wolf zusammen.

Stets ein Lächeln auf den Lippen

Inzwischen sind die Tische im Paradiso schon gut besetzt. Statt nach süßem Gebäck riecht es jetzt nach Pizza und Pasta und Pospischil hat alle Hände voll zu tun. Kaum hat er einen Tisch desinfiziert, sind am Platz daneben schon wieder Teller abzuräumen. „War alles in Ordnung. Hat es geschmeckt?“, fragt er und lächelt so freundlich, dass die sprichwörtliche Sonne aufgeht – in „seinem“ Paradiso.

Fragen zur Ausbildung? Gute Beratung hilft! Hier finden Sie einen kleinen Überblick von Angeboten der Lebenshilfen Sozialen Dienste rund um das Thema Arbeit und Ausbildung.



Das Jugend-Coaching berät alle Jugendlichen zu Schule, Lehre und Ausbildung. Es ist kostenlos. Am besten man kommt im letzten Jahr der Pflichtschule.



Ausbildungs-Fit ist für alle Jugendlichen, die noch nicht wissen, wohin ihr Weg geht. Man braucht keinen Termin, es ist kostenlos. Man wird später auch bei der Wahl der richtigen Ausbildung unterstützt. Wer teilnehmen möchte, muss beim AMS als arbeitssuchend gemeldet sein.



Die Berufs-Ausbildungs-Assistenz hilft Lehrlingen mit Lern-Schwierigkeiten durch die Lehre. Man erhält Unterstützung im Betrieb und in der Berufsschule. En persönlicher Assistent begleitet durch die gesamte Lehr-Zeit.



Das Projekt Step by Step vermittelt Arbeits-Stellen für Menschen mit Behinderung in Betrieben. Hat man mithilfe eines Betreuers den passenden Betrieb gefunden, gibt es eine Anstellung und ein Gehalt.



In Betrieben der Lebenshilfe können Menschen mit Behinderungen Erfahrungen in Wunsch-Berufen sammeln. Das kann in der Gastronomie, im Büro oder in der Wäscherei sein. In Werkstätten der Lebenshilfe gibt es kreative und handwerkliche Angebote für Menschen mit Behinderung. In beiden Fällen gibt es ein „Taschengeld“.



Infos: beratung@lebenhilfen-sd.at