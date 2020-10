In der Nacht fand das letzte TV-Duell zwischen Donald Trump und Joe Biden statt. Dabei zeigte Joe Biden bessere Leistungen als Donald Trump.

Melania Trump, Donald Trump, Joe Biden © AP

Am 3. November findet in den USA die Präsidentschafts-Wahl statt. Dabei wird gewählt, wer das Land in den nächsten 4 Jahren regieren wird. Gewählt wird zwischen Donald Trump und Joe Biden. Donald Trump ist momentan der Präsident der USA.

Mikros stumm geschaltet

In der Nacht haben die beiden Kandidaten zum zweiten und letzten Mal vor der Wahl im Fernsehen diskutiert. Dieses TV-Duell lief deutlich geordneter als das erste TV-Duell ab.

Im ersten TV-Duell hat Donald Trump seinen Gegner Joe Biden sehr oft unterbrochen. Das war beim zweiten TV-Duell nicht möglich. Denn es wurde immer nur das Mikrofon von dem eingeschaltet, der gerade zum Reden dran war.



Im TV-Duell kritisierte Joe Biden, wie die Regierung mit dem Corona-Virus umgeht. Er wandte sich häufig zur Kamera und sprach die Wähler direkt an.

Trump versuchte vor allem seinen Gegner mit angeblichen Enthüllungen zu schwächen. Er behauptete, dass es Korruption in der Familie von Biden gegeben habe.



Bei dem Duell zeigte Joe Biden insgesamt bessere Leistungen als Donald Trump. Er schien außerdem besser vorbereitet gewesen zu sein.

Keine Auswirkungen auf Wahl

Eine große Auswirkung wird das TV-Duell vermutlich nicht auf das Wahl-Ergebnis haben. Denn die Wahl ist schon in 11 Tagen. Außerdem haben viele Wähler schon vorzeitig abgestimmt.

Schwieriges Wahl-System in den USA

Die Wahlen in den USA funktionieren anders als die bei uns. Das Wahl-System ist dort deutlich komplizierter.

In den USA gewinnt nicht derjenige, der von den meisten Menschen gewählt wurde. Es gewinnt derjenige, der die meisten Stimmen von sogenannten Wahl-Männern hat. Die Wahl-Männer werden von der Bevölkerung in den Bundes-Staaten gewählt. Jeder Bundes-Staat wählt eine bestimmte Anzahl von Wahl-Männern. Diese Wahl-Männer wählen dann den Präsidenten.

