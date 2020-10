Facebook

Gestern hat die Corona-Kommission wieder eine Entscheidung zur Corona-Ampel getroffen. Die Corona-Ampel wurde bei weiteren Bezirken auf Rot gestellt. Das heißt, dass es jetzt insgesamt 29 rote Bezirke gibt.



Folgende Bezirke haben die Ampel-Farbe Rot:

in der Steiermark : Voitsberg und Leoben

: Voitsberg und Leoben in Burgendland : Neusiedl am See

: Neusiedl am See in Niederösterreich : Amstetten, St. Pölten, Tulln, Mödling und Bruck an der Leitha

: Amstetten, St. Pölten, Tulln, Mödling und Bruck an der Leitha in Oberösterreich : Gmunden, Vöcklabruck, Ried im Innkreis, Grieskirchen, Wels, Schärding und Rohrbach

: Gmunden, Vöcklabruck, Ried im Innkreis, Grieskirchen, Wels, Schärding und Rohrbach in Salzburg : Zell am See, St. Johann im Pongau, Hallein und Salzburg-Land

: Zell am See, St. Johann im Pongau, Hallein und Salzburg-Land in Tirol : Landeck, Imst, Innsbruck-Land, Innsbruck und Schwaz

: Landeck, Imst, Innsbruck-Land, Innsbruck und Schwaz in Vorarlberg: das Rheintal

In Kärnten gibt es noch keine roten Bezirke. Die 4 Bezirke Hallein, Innsbruck, Innsbruck-Land und Wels sind seit einer Woche Hoch-Risiko-Gebiete.

Viele orange Bezirke in der Steiermark und in Kärnten

In der Steiermark sind folgende Bezirke orange:

Graz, Graz-Umgebung, Deutschlandsberg, Leibnitz, Südost-Steiermark, Hartberg-Fürstenfeld, Weiz, Murtal, Liezen und Bruck-Mürzzuschlag. Nur noch Murau ist grün eingefärbt.



In Kärnten sind folgende Bezirke orange:

Völkermarkt und St.Veit an der Glan. Seit gestern ist auch Klagenfurt Orange eingefärbt. Zu den gelben Bezirken gehören Lienz, Spittal an der Drau, Hermagor, Villach, Villach-Land, Klagenfurt-Land und Wolfsberg. Auch hier ist nur noch der Bezirk Feldkirchen grün.

Ausbreitung ist am Land stärker als in der Stadt

Es ist erkennbar, dass sich das Corona-Virus momentan am Land schneller ausbreitet als in der Stadt.

