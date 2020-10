Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA

Gesundheits-Minister Rudolf Anschober betont: „Während in einigen europäischen Ländern mittlerweile Teil-Lockdowns verhängt wurden, will Österreich mit aller Kraft einen Lockdown vermeiden.“ Daher gibt es neue, strengere Regeln. Sie gelten ab Sonntag.



Gesichtsschild: Ab sofort muss ein Mund-Nasen-Schutz eng anliegen. Gesichts-Schilder oder Kinn-Visiere gelten nicht als Mund-Nasen-Schutz. Sie dürfen nicht mehr getragen werden.



Öffentliche Orte: Im öffentlichen Raum muss auch im Freien 1 Meter Abstand eingehalten werden. Und zwar dann, wenn die Menschen nicht im gemeinsamen Haushalt leben. Wer an öffentlichen Orten einen geschlossenen Raum betritt (etwa eine unterirdische Passage), muss einen Mund-Nasen-Schutz tragen.



Ausnahmen von der Abstands-Pflicht: Der 1 Meter Abstand gilt nicht bei Personen, die gemeinsam in einem Haushalt leben. Er gilt nicht bei Gruppen bis 6 Personen. Er gilt nicht zwischen Menschen mit Behinderungen. Und er gilt nicht im Flugzeug und in Bus, Bahn und Straßenbahn, dort muss man überall einen Mund-Nasen-Schutz tragen.



Gastronomie: In Lokalen dürfen maximal 6 Personen drinnen und maximal 12 Personen draußen an einem Tisch sitzen. Es darf nur im Sitzen gegessen und getrunken werden.



Alkohol: Alkohol darf nach der Sperrstunde im Umkreis von 50 Metern um ein Lokal nicht getrunken werden.



Neue Ober-Grenzen für Veranstaltungen:

6 Personen in geschlossenen Räumen, wenn es keine fixen Sitzplätze gibt. 12 Personen bei Veranstaltungen ohne fixe Sitzplätze im Freien.

1.000 Personen bei Veranstaltungen mit fixen Plätzen drinnen, 1.500 Personen im Freien. Aber es darf keine Speisen und Getränken geben.

Chöre und Kapellen: Bei Proben und Aufführungen dürfen drinnen nur 6 Personen teilnehmen, im Freien dürfen 12 Personen teilnehmen.

Begräbnisse: An Begräbnissen dürfen bis zu 100 Personen teilnehmen.



Sport: Auch im Sport ist der Mindest-Abstand wieder Pflicht. Ausgenommen davon sind Sportarten mit engem Körperkontakt oder wenn man nur kurz den Abstand nicht einhalten kann. Wenn man zum Beispiel einen anderen Läufer überholt.



Alten- und Pflege-Heime: Wer ein Heim betritt, muss einen Mund-Nasen-Schutz tragen.

Links zum Thema Hier geht es zur Original-Geschichte