Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA

In der Nacht auf Sonntag, den 25. Oktober, ist es wieder so weit: Die Zeiger werden in Europa zurückgedreht – und zwar von 3.00 Uhr auf 2.00 Uhr.



Seit 1980 gibt es in Österreich wieder die Winter- und die Sommerzeit. Erstmals wurde die Zeit-Umstellung schon vor mehr als 100 Jahren ausprobiert.



Viele Menschen stört es, dass die Uhr zweimal im Jahr umgestellt wird. Die Europäische Union (EU) hat 2018 sogar eine eigene Umfrage gemacht: 84 Prozent wollen bei einer Zeit bleiben. Das heißt, sie wollen die Uhr nicht zweimal im Jahr umstellen. Die meisten der Befragten wünschen sich nur die Sommerzeit.

EU-Staaten müssen Abschaffung zustimmen

Seit Jahren wird diskutiert, ob man die Uhr überhaupt noch umstellen soll. Fast wäre die Umstellung schon abgeschafft worden. Um diese in der EU abschaffen zu können, braucht man aber die Zustimmung von den EU-Staaten. Und zwar müsste die Mehrheit der Staaten dafür sein. Doch ist man davon weit entfernt.

Die Sommerzeit wurde in Europa 1973 eingeführt. Man machte das, um Strom zu sparen. Allerdings ging der Plan nicht auf. Denn die Stunde die man im Sommer an Energie einsparte, wurde im Winter mehr verbraucht.



Links zum Thema Hier geht es zur Original-Geschichte