Es handelt sich um Anti-Gen-Tests. Sie sollen vor allem in der Grippe-Zeit helfen. Man könne damit schneller abklären, ob jemand an der Grippe oder am Corona-Virus erkrankt ist.

Gesundheitsminister Rudolf Anschober kündigte eine neue Test-Strategie in Österreich an. Damit können mehr Tests schnell durchgeführt werden.



Schon ab Donnerstag kann man bei Hausärzten Anti-Gen-Tests machen. Diese Tests sind schneller als andere. Innerhalb weniger Minuten hat man bereits das Ergebnis. Angewendet werden sollen sie bei Hausärzten, in Krankenhäusern, in Schulen sowie in Alters- und Pflegeheimen.

Grippe oder Corona-Virus?

Den herkömmlichen PCR-Test werden diese Tests jedoch nicht ersetzen. Die Anti-Gen-Tests können aber in der Grippe-Zeit helfen. Man könne damit unkompliziert und schnell abklären, ob jemand an der Grippe oder am Corona-Virus erkrankt ist. Denn die Symptome sind oft ähnlich.

Zahlen steigen in Europa

Anschober erklärte auch, dass die Zahlen weiter steigen und der Höhepunkt noch nicht erreicht sei. „Besonders besorgniserregend" sei die Lage in Europa, wo ein Drittel der weltweiten Neu-Infektionen passieren.



In Österreich gab es heute, Mittwoch, mit 1.958 Neuinfektionen ein neues Rekord-Hoch zu verzeichnen.

