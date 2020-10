Facebook

Markus Rogan © GEPA

Markus Rogan ist ein ehemaliger Schwimmer aus Österreich. Er wurde etwa mit Silber-Medaillen bei Olympischen Spielen für seine sportlichen Leistungen ausgezeichnet. Er gilt als der erfolgreichste Schwimmer in Österreich.

Mental-Coach bei Fußball-Team

Nach seiner aktiven Karriere als Schwimmer, begann er als Psychotherapeut zu arbeiten. Derzeit ist er Mental-Coach beim israelischen Fußball-Nationalteam.



Er wurde vor einigen Tagen positiv auf das Corona-Virus getestet. Daraufhin hat er Israel unerlaubterweise verlassen. Eigentlich hätte er in Quarantäne müssen. Rogan soll er um einen Spezial-Transport zu seiner Familie gebeten haben, damit er die Quarantäne nicht im Krankenhaus verbringen muss.

Am nächsten Tag war er weg

Er ging zwar noch in das Mannschafts-Hotel, war am nächsten Tag in der Früh aber nicht mehr da. Er dürfte den Flug umgebucht haben. Am Flughafen soll er einen älteren Corona-Text vorgelegt haben. Dieser zeigte noch ein negatives Ergebnis.



Für sein Team und seinen Team-Chef war Rogan danach nicht mehr erreichbar.

"Es war ein großer Fehler"

Seine Flucht sorgte für Aufregung. „Das war ein schrecklicher Fehler von Markus“ , sagt Willi Ruttensteiner. Er ist der Trainer des israelischen Fußball-Nationalteams.

Dennoch sei es zu früh, Rogans Verhalten zu verurteilen. Verantwortung für sein Handeln müsse er aber übernehmen, ergänzt Ruttensteiner.

