Berchtesgadener Land in Bayern liegt neben Salzburg © APA

Im Berchtesgadener Land steigen die Corona-Zahlen stark an. Das Berchtesgadener Land ist in Bayern in Deutschland, es ist direkt an der Grenze zu Salzburg. Die Corona-Zahlen im Berchtesgadener Land sind höher als irgendwo sonst in Deutschland.

Strenge Regeln und Ausgangs-Beschränkungen

Weil es so viele neue Ansteckungen gibt, werden im Berchtesgadener Land nun sehr strenge Maßnahmen gesetzt. Ab heute 14 Uhr gelten dort Ausgangs-Beschränkungen. Das sind die ersten Ausgangs-Beschränkungen seit dem Lockdown im Frühjahr.



Die Menschen dürfen die eigene Wohnung dann nur noch aus wichtigen Gründen verlassen. Schulen, Kindergärten, Freizeit-Einrichtungen und Restaurants müssen schließen, Veranstaltungen werden verboten. Nur Gottesdienste sind erlaubt.



Man darf auch niemanden im Krankenhaus oder in einer Reha-Klinik besuchen. Ausgenommen sind Geburts- und Palliativ-Stationen sowie Hospize.



Die Beschränkungen gelten vorerst für 2 Wochen.

Weitere Ausbreitung verhindern

Im Bundesland Bayern überlegt man, welche Maßnahmen am besten wirken und wie. Ähnlich wie in Österreich überlegt man, wie die neuen Schutz-Regeln für einzelne Regionen im jeweiligen Bundesland umgesetzt werden sollen.

Es gilt eine weitere Ausbreitung des Virus unbedingt zu verhindern. Das kann mit einer Ausweitung der Maskenpflicht, einer Begrenzung der Gäste-Zahl bei privaten Feiern und Sperrstunden für die Gastronomie passieren.

Ausgangs-Punkt war Party

Wie es zu der Infektionswelle kommen konnte, ist nicht genau geklärt. „Ausgangspunkt war auch wieder eine entsprechende Party“, heißt es von der bayerischen Regierung. Wichtig sei, dass man schnell darauf reagiert. Sonst könne man die Infektionen nicht mehr einbremsen.

