Leichte Sprache„Pakt gegen Einsamkeit“ beschlossen, damit sich keiner mehr alleine fühlt

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Ohne Besuch fühlen sich Bewohner in Seniorenheimen schnell einsam © Fotolia

Bundeskanzler Sebastian Kurz meint, es ist „sehr wahrscheinlich, dass wir bereits nächsten Sommer zu unserer gewohnten Normalität zurückkehren werden können“.



Bis dahin wird es weitere Einschränkungen geben. Besonders wenn es wieder kälter wird. Da sind die Menschen mehr drinnen und die Gefahr sich anzustecken, ist höher. Der Grundsatz von Sebastian Kurz ist: „So viel Freiheit wie möglich, so viele Einschränkungen wie notwendig.“

Neue Maßnahmen werden beschlossen

Nächsten Mittwoch werden im Ministerrat neue Corona-Maßnahmen besprochen.



Unter anderem soll es eine „Arbeits-Stiftung“ geben. Diese soll bei der Umschulung in den Bereichen Pflege und Digitalisierung helfen. So sollen mehr Arbeitslose einen Job bekommen.



Die Regierung will auch neue Regeln für die Home-Office-Arbeit erarbeiten.

Einsamkeit soll weniger werden

Sebastian Kurz hat auch gesagt, dass es einen „Pakt gegen Einsamkeit im Alter“ geben wird. Es sei wichtig, „dass man sich nicht alleine fühlt und die eigene Familie sowie Freunde regelmäßig sehen kann. Wir wollen ein sicheres Umfeld schaffen, um auch im Herbst und Winter Besuche und Kontakt in Altersheimen oder Krankenhäusern weiterhin zu ermöglichen“.



Der Herbst und der Winter werden sehr schwierig werden wegen Corona. Am Anfang des Jahres waren die älteren Menschen einsam, da es in Altersheimen und Krankenhäusern Besuchsverbote gab.

Links zum Thema Hier geht es zur Original-Geschichte