Freiwillige Corona-Tests lassen manche Steirer verzweifeln. Es dauert sehr lange, bis die Menschen das Ergebnis erfahren. Die Behörden bitten um Geduld, weil sich so viele Menschen testen lassen. So wurden zum Beispiel an nur einem Tag 2.200 Rachen-Abstriche gemacht.

In den letzten Tagen beschwerten sich mehrere Steirer, die nach ihrer Rückreise aus Kroatien auf ihr Test-Ergebnis warten. Kroatien ist seit Mitte August als Risiko-Land eingestuft. Menschen, die von dort kommen, müssen einen Corona-Test machen oder in Quarantäne gehen. Menschen, die noch vorher zurückgekommen sind, können den Test freiwillig machen.

Lange Warte-Zeit auf Test-Ergebnis

Das Problem ist, dass es sehr lange dauert, bis die Menschen das Ergebnis erfahren: “Während Mitreisende aus anderen Bundesländern ihre Ergebnisse nach spätestens drei Tagen hatten, warten wir immer noch“, beschwert sich ein Steirer. Er hat sich am 17. August bei der Drive-In-Station in Graz-Mariatrost testen lassen und hat bis zum 25. August immer noch kein Ergebnis gehabt. Die Wartezeit beträgt nun schon 8 Tage.

Keine Quarantäne-Pflicht bei freiwilligen Tests

Eine Quarantäne-Pflicht gibt es bei den freiwilligen Tests nicht. Aber aus Sicherheits-Gründen ist es zu empfehlen. Viele Menschen sind wegen der Warte-Zeit aber sehr verunsichert und verärgert, weil nicht alle Menschen im Home-Office arbeiten können.

Warte-Zeit wegen zu vielen Tests in kurzer Zeit

Die Menschen verstehen nicht, warum die Ergebnisse in anderen Bundesländern schneller feststehen. Die Behörden sagen, dass es „wegen des großen Ansturms zu Wartezeiten kommen" kann. Im Normal-Fall kommen die Ergebnisse nach höchstens 3 Tagen, aber weil sich so viele Menschen testen lassen wollen, kommt es zu längeren Warte-Zeiten. Zwischen 16. und 21. August haben 2.450 Menschen einen Rachen-Abstrich nehmen lassen. Allein am 21. August wurden 2.200 Tests in der Steiermark gemacht.

