© AP

Der Sturm „Thalia“ brachte Starkregen über Griechenland. Auf der griechischen Insel Euböa kam es zu Überschwemmungen. 7 Menschen sind dabei gestorben. Auch ein Baby ist tot. Zwei weitere Menschen wurden als vermisst gemeldet.



100 Feuerwehrleute, zwei Hubschrauber und die Küstenwache waren im Einsatz. Sie versuchten die Bewohner aus ihren überfluteten Häusern zu retten.

Bäche traten über Ufer

Im Westen der Insel, die hundert Kilometer von Athen entfernt ist, traten Bäche über die Ufer. Sie überfluteten mehrere Straßen.



Sturm „Thalia“ sorgte am Samstag in mehrere Regionen in Griechenland für starke Regenfälle. Am Sonntag besserte sich das Wetter wieder.

Mangelhafte Baukontrollen

Überschwemmungen nach einem Sturm kommen in Griechenland immer wieder vor. Die Baukontrollen werden nicht so genau vorgenommen. Dadurch kommt es zu Problemstellen, die nicht vor großen Wassermassen geschützt werden.

