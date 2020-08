Facebook

Hier muss der Mund-Nasen-Schutz getragen werden:

im öffentlichen Verkehr (dazu gehören Bus, Zug, Straßenbahn), in Taxis und Seil-und Zahnradbahnen

beim Einkaufen in Supermärkten, Bäckereien und Fleischereien

in der Bank, bei der Post oder Tankstellen

in Krankenhäusern, Pflegeheimen und Kur-Anstalten

bei Demonstrationen, wenn der 1-Meter Abstand nicht eingehalten wird

bei Friseuren oder Masseuren, wenn der 1-Meter Abstand nicht eingehalten wird

Veranstaltungen

An Veranstaltungen in geschlossenen Räumen dürfen maximal 500 Personen teilnehmen. An Veranstaltungen im Freien dürfen maximal 750 Personen teilnehmen, wenn Sitzplätze zugewiesen sind. Gibt es diese zugewiesenen Sitzplätze nicht, sind nur 200 Personen erlaubt.



Ab September könnten mehr Menschen an Veranstaltungen teilnehmen.

Im Lokal

In der Gastronomie müssen die Gäste am Weg vom und zum Sitzplatz den 1-Meter-Abstand einhalten. Sperrstunde ist um 1 Uhr in der Nacht.

Einreise nach Österreich

Wer aus dem Ausland nach Österreich einreist, muss beachten, von wo er kommt. Auf der Internet-Seite des Gesundheits-Ministeriums gibt es eine Liste mit den Ländern und der Corona-Lage dort. Wer aus einem Land mit vielen Corona-Kranken kommt, braucht ein aktuelles Attest. Wer kein Attest hat, muss für 10 Tage in Quarantäne gehen.

