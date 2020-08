Facebook

„Ich hab mir schon gedacht, es ist aus.“ Dass Marcel M. diesen Unfall überlebte, kann man wirklich als Wunder bezeichnen.

Es war letzten Samstag gegen 19 Uhr. Marcel M. fuhr gerade von der Arbeit nach Hause. Marcel M. wohnt in Hohlbach bei Bad Schwanberg, seine Arbeits-Stelle ist in Preding. Auf dem Fahrtweg gibt es einen Bahn-Übergang, der mit einer Licht-Anlage gesichert ist. Einen Schranken, der nach unten geht, wenn ein Zug kommt, gibt es dort nicht. Die Licht-Anlage gibt an, ob man stehen bleiben muss oder ob man weiterfahren kann.

Sonne blendete den Mann

Marcel M. kennt die Straße und den Weg sehr gut. Aber an diesem Tag war die Sonne so tief, dass sie ihn blendete. „Ich schaue immer auf die Ampel normalerweise, aber weil mich die Sonne so geblendet hat, habe ich es nicht gesehen, dass sie rot ist. Und darum bin ich nicht stehen geblieben.“

Zusammenprall mit Zug

Genau in diesem Augenblick kam der Zug in Richtung Eibiswald vorbei. Der Zug hatte das Auto an der Fahrer-Seite getroffen und es 200 Meter mitgeschleift. Er hatte Glück, dass die Puffer des Zuges ihn knapp verfehlt hatten. Der Puffer eines Zuges sind am vorderen und hinteren Ende befestigt. Damit können zum Beispiel Züge aneinander angeschlossen werden.

Mann steigt selber aus dem Auto

Marcel M. konnte ohne Hilfe aus dem kaputten Auto herausklettern. „Er hat mich ewig lang mitgeschleift. Dann bin ich ausgestiegen und hab erst realisiert, was passiert ist, dass das ein Zug war.“, erzählte Marcel M.

Behandlung durch das Rote Kreuz

Marcel M. wurde vom Roten Kreuz behandelt und ins LKH Deutschlandsberg gebracht. Er hatte nur eine leichte Verletzung an der linken Hand, Abschürfungen und einige Prellungen. Der ganze Körper tut ihm momentan weh.

Marcel M. wollte unbedingt nach Hause

Die Ärzte wollten eigentlich, dass er zur Beobachtung im Krankenhaus bleibt. Marcel M. wollte aber unbedingt nach Hause: „Ich wollte nicht allein im Krankenhaus liegen, ich wollte nach Hause zu meinen Leuten.“

Unfall im Jahr 2014 am gleichen Bahnübergang

Es war nicht das erste Mal, dass an diesem Bahnübergang ein Unfall passierte. 2014 wurde dort ebenfalls ein Auto von einem Zug erwischt. Vier Menschen starben damals. Links zum Thema Hier geht es zur Original-Geschichte