In Beirut haben Menschen am Donnerstag demonstriert. Es ist zu Auseinandersetzungen mit Sicherheits-Kräften gekommen. Bei den Ermittlungen zu den Explosionen von Dienstag hat es Festnahmen gegeben.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© AP/Hassan Ammar

Nach dem schrecklichen Unfall in Beirut hat es am Donnerstag Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und Sicherheits-Kräften gegeben. Die Stimmung in der Stadt war sehr aggressiv. Die Demonstranten waren wütend und enttäuscht über die Regierung. Die Demonstranten waren in einer zerstörten Straße in der Nähe des Parlaments unterwegs. Die Straße ist durch die Explosionen stark beschädigt worden. Dabei sind sie auf Sicherheits-Kräfte gestoßen.

Demonstranten und Sicherheits-Kräfte bekämpfen sich gegenseitig

Die Demonstranten und die Sicherheits-Kräfte haben sich gegenseitig bekämpft. Die Demonstranten sollen Steine geworfen haben und Geschäfte kaputt gemacht haben. Den Sicherheits-Kräften wird vorgeworfen, dass sie Tränen-Gas eingesetzt haben. Durch Tränen-Gas bekommt man furchtbare Schmerzen in den Augen und Juck-Reiz auf der Haut. Es können auch die Atem-Wege betroffen sein. Husten- und Würgereiz sind häufig. Im schlimmsten Fall kann man an Tränengas sterben. Ein Demonstrant ist bei den Auseinandersetzungen verletzt worden.

16 Festnahmen

Die Behörden des Libanon haben 16 Hafen-Mitarbeiter festgenommen. Sie befinden sich in Haft und werden befragt, was sie über die Explosionen von Dienstag wissen. Die festgenommenen Menschen arbeiten alle im Hafen von Beirut. Einige der Menschen sollen in dem Lager gearbeitet haben, in dem es die Explosionen gegeben hat.

Immer mehr Tote und Verletzte

Bisher ist bekannt, dass bei den Explosionen 137 Menschen getötet und 5000 Menschen verletzt worden sind. Viele weitere Menschen werden noch vermisst. Bis zu 300.000 Menschen könnten obdachlos geworden sein. Links zum Thema Hier geht es zur Original-Geschichte