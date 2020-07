Facebook

Das Schloss Klaffenau liegt am Stadtrand von Hartberg © Franz Brugner

Für das Schloss Klaffenau in Hartberg wird ein Käufer gesucht. Ursprünglich waren vor dem Verkauf des Schlosses 15 Miet- und Eigentumswohnungen darin geplant.

Doch das Projekt wurde nicht verwirklicht. Nun kümmert sich Immobilienmakler Hanns Kottulinsky um den Verkauf. Das Schloss muss an einigen Stellen renoviert werden. Doch bleiben dem neuen Besitzer alle Möglichkeiten offen.

Preis wird nicht verraten

Es gibt einige Leute, die sich für das Schloss interessieren. Sie alle haben unterschiedliche Ideen. Einer will ein luxuriöses Altenheim daraus machen, ein andere einen besonderen Firmen-Sitz mit Privatwohnung.

Was denn Preis angeht, will Kottulinsky keine Zahl nennen. Er verrät nur so viel: „Der Preis liegt irgendwo dort, was man für eine luxuriöse Villa in Aussichtslage am Ring bezahlen müsste.“

Ein Schloss zu verkaufen, kann sehr lange dauern. Bei Schloss Stubenberg zum Beispiel, hat es 5 Jahre gedauert.

