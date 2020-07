Schon zum dritten Mal diese Woche könnte es in der Steiermark stark regnen.

© (c) APA/FEUERWEHREN DES ABSCHNITT 3

Schon am Montag und am Mittwoch hat es Unwetter mit starkem Regen, Hagel und Sturm in der Steiermark gegeben.

Unwetter-Warnung weiterhin gültig

Christian Pehsl von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) hat heute mitgeteilt, dass es auch für heute Donnerstag eine Unwetter-Warnung für die Steiermark gibt. Wo genau es in der Steiermark zu Unwetter kommen könnte, ist schwer vorauszusagen.

Einsatz am Mittwoch

Gestern Mittwoch war die Feuerwehr erneut im Dauer-Einsatz.

Besonders schlimm waren die Unwetter gestern Mittwoch in Thal, Hitzendorf und Voitsberg. Dort hat es 3500 Haushalte gegeben, die keinen Strom hatten. In den meisten Haushalten gibt es jetzt schon wieder Strom, teilte die Energie Steiermark mit. In den anderen Haushalten wird gerade daran gearbeitet.

Große Schäden im Bezirk Voitsberg

Im Bezirk Voitsberg ist es zu weiteren Schäden gekommen: In Klein-Gaisfeld ist eine Brücke weggeschwemmt worden. 11 Personen, die dort leben, können momentan nicht mit dem Auto von dort wegfahren. In Hausdorf ist die Einfahrt einer Wohn-Siedlung überschwemmt worden.

Die Feuerwehr musste mehrere Keller auspumpen. Die Feuerwehr musste auch zu einem Swimming-Pool, weil dort Chlor-Tabletten gelagert worden sind. Die Feuerwehr musste dabei einen speziellen Atem-Schutz aufsetzen. Mehrere Straße im Bezirk mussten für eine Zeit lang gesperrt werden.

Insgesamt sind 2500 Sandsäcke verwendet worden, um zu verhindern, dass noch mehr Wasser in die Häuser kommt.

350 Feuerwehr-Einsätze

Insgesamt hat es bis gestern Abend 350 Einsätze der Feuerwehr gegeben, bei denen 1300 Feuerwehr-Leute gearbeitet haben.

Auch in Graz-Stadt ist die Feuerwehr im Einsatz gewesen, weil es stark geregnet hat.

Unwetter-Warnung bis Freitagvormittag

Von heute Donnerstag bis Freitagmorgen könnte es zu weiteren Unwettern mit starkem Regen kommen.

Ab Freitag soll sich das Wetter in der Steiermark dann wieder beruhigen. Die Unwetter-Gefahr ist dann vorbei.

Der Monat Juni 2020 war der Monat, mit dem meisten Regen und der wenigsten Sonne in den letzten 11 Jahren.