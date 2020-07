Facebook

Ein ÖVP-Politiker, der bei den Gemeinderats-Wahlen 2015 in St. Peter in Ober-Österreich angetreten ist, hat in einem Foto auf Facebook Menschen beleidigt und diese bedroht. Dies berichtet die Oberösterreichischen Nachrichten.

Antifaschistische Aktivisten

Der Mann bezeichnete die Aktivisten der Antifaschistischen Aktion als „Rattenpack“. Aktivisten sind Menschen, die sich für eine Sache besonders interessieren und einsetzen. Antifaschistisch bedeutet gegen Faschismus jeglicher Art zu sein.

Faschismus ist eine politische Einstellung. Faschismus ist rechtsextrem, rassistisch und fremdenfeindlich. Faschismus ist gegen die Demokratie und duldet keine Menschen, die eine andere Meinung haben. Gegner von Faschismus werden häufig eingesperrt, gefoltert und ermordet. In Europa hat es einige faschistische Parteien gegeben, darunter zum Beispiel die National-Sozialisten.

Beleidigung auf Foto

In dem Video hatte der Mann ein Gewehr in der Hand und noch eine Waffe in der Hosentasche. Zusätzlich hatte er einen Munitions-Gürtel umgehängt und lächelte dabei. Er kommentiere das Foto in Facebook mit den folgenden Worten: "Waiting for Antifa. Fuck that rat pack out of the country if necessary." Er wollte sie also vertreiben und drohte ihnen mit Gewalt. Es könnte sein, dass er sich dafür vor Gericht verantworten muss.

Rücktritt als Politiker

Der Mann musste sofort aufhören, als Politiker im Gemeinde-Rat zu arbeiten. Wahrscheinlich wird er nie wieder als Politiker arbeiten können.

Distanzierung von Video