Leichte Sprache Sprache Corona verschärft Krisen in Flüchtlingslagern

Das größte Flüchtlingslager der Welt ist in Bangladesch. Von dort wurden die ersten Corona-Todesfälle gemeldet.

Hygiene und Versorgung sind auch ohne Covid herausfordernd © Moesinger Photographie

Rund 855.000 Menschen leben in insgesamt 34 Camps in Cox’s Bazaar im Südosten von Bangladesch. Das ist das größte Flüchtlingslager der Welt. Seit 2017 müssen die Geflüchteten unter furchtbaren Bedingungen in Baracken leben.



Hilfsorganisationen brauchen dringend Geld, um den Menschen helfen zu können. Aber immer weniger Menschen spenden Geld.

Stattdessen spitzt sich die Lage im Lager weiter zu. Es gibt bereits zwei Corona-Tote, mindestens 38 Menschen sind infiziert.

Große Sorge

Die Hilfsorganisationen sind sehr besorgt. Es werden zwar alle Schutz-Maßnahmen getroffen und Infizierte werden isoliert. Aber in so einem Lager ist es schwierig, den Sicherheitsabstand einzuhalten. Denn in dem Lager leben sehr viele Menschen eng nebeneinander. 5 bis 6 Menschen leben auf nur 1,5 Quadratmetern.

Wenig zu essen

Außerhalb des Lagers gibt es zu wenige Lebensmittel. Die Hilfsorganisationen versuchen mit Lebensmittelspenden zu helfen.



Bangladesch hat 168 Millionen Einwohner. Gestern, Donnerstag, waren mehr als 100.000 Menschen mit dem Corona-Virus infiziert, 1434 Menschen sind bereits daran gestorben.