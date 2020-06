Am 28. Juni wählen die Steirerinnen und Steirer neue Gemeinderäte. Aufgrund der Corona-Krise gab und gibt es einige Hürden. So steht auf dem Stimmzettel das falsche Datum.

Am 28. Juni wählen die Steirerinnen und Steirer neue Gemeinderäte. Aufgrund der Corona-Krise musste die Wahl von März auf Ende Juni verschoben werden.



In Vorarlberg hätte auch im März gewählt werden sollen. Dort wurde die Wahl einfach verlegt.



Das war in der Steiermark nicht so einfach, weil bereits Stimmen abgegeben wurden. Denn manche Steirer wählten am vorgezogenen Wahltag am 13. März. Die Stimmzettel, die bereits abgegeben wurden, sind seither versiegelt und werden erst nach der Wahl geöffnet.

Landtag schuf eigenes Gesetz

Damit die Wahl dennoch stattfinden kann, machte der Landtag sogar ein eigenes Gesetz. Die steirische Regierung hat also die Wahl der Gemeinderäte „pausiert“, damit sie später vollendet werden kann.

Die Listen mit den Kandidaten und Wählern blieben gleich, sodass auch bereits verstorbene Menschen darauf sind. Und jene, die in der Zwischenzeit wahlberechtigt wurden, sind nicht dabei. Sie dürfen diesmal also auch nicht wählen. All das passierte aufgrund der besonderen Umstände.

Falsches Datum auf Stimmzettel

Und noch eines: Auf den Stimmzetteln steht das falsche Datum. Dort wird der ursprüngliche Wahltag, der 22. März, angeführt. Die Wahl wird dennoch stattfinden.



Von den 285 Orten, an denen gewählt wird, haben 61 ihre Wahllokale erweitert. Das soll helfen die Gefahr, angesteckt zu werden, zu senken.