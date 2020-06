Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Regierung will Steuern senken © Fotolia

In Österreich muss jeder, der arbeitet und Geld verdient, Steuern zahlen. Das Steuergeld geht an den Staat. Das nennt man Einkommensteuerpflicht.



Es gibt Stufen der Einkommens-Steuer. Die Höhe der Steuer richtet sich nach der Höhe des Einkommens:

Wer weniger als 11.000 Eur verdient, zahlt gar keine Steuern.

Wer zwischen 11.000 und 18.000 Euro im Jahr verdient, zahlt 25 Prozent Steuern.

bis 31.000 Euro Gehalt pro Jahr zahlt man 35 Prozent.

bis 60.000 Euro Gehalt pro Jahr zahlt man 42 Prozent.

bis 90.000 Euro Gehalt pro Jahr zahlt man 48 Prozent.

wer mehr als 90.000 Euro im Jahr verdient, zahlt 50 Prozent Steuern.

wer mehr als eine Million Euro im Jahr verdient, zahlt 55 Prozent Steuern.

Ein erster Schritt, um den Menschen finanziell helfen zu können, ist die Steuer zu senken. Und zwar wird der erste Einkommens-Steuersatz von 25 auf 20 Prozent gesenkt. Die Regierung will, dass „den Menschen mehr zum Leben bleibt“. Vor allem während der Corona-Krise will man den Menschen helfen, damit sie einkaufen können. So bleibt die Wirtschaft am Laufen.



Wichtig ist, dass die neuen Steuer-Regelungen rückwirkend gelten, also von Jahresbeginn 2020 an.