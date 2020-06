Facebook

Ab heute täglich: Neue Zugverbindung zwischen Graz und Berlin © Daniela Brescakovic

Ab sofort gibt es einen Zug, der jeden Tag von Graz nach Berlin fährt. Man muss nicht umsteigen, sondern der Zug fährt direkt.

Abfahrt ist um 10:26 Uhr vom Hauptbahnhof in Graz. Der Zug wird in Wien, Prag und Dresden anhalten. Ankunft in Berlin ist um 21:54 Uhr am Abend. Das heißt, dass man elf Stunden für die Strecke braucht. Das ist fast gleich schnell wie mit dem Auto.



Ein Ticket von Graz nach Berlin wird 64 Euro kosten, wenn man es über die Sparschiene der ÖBB kauft. Bei der Sparschiene muss man das Ticket mindestens drei Tage vor Abfahrt im Internet kaufen. Es gibt nur eine gewisse Anzahl von Tickets.