Bundeskanzler Sebastian Kurz glaubt, dass es wieder mehr Corona-Kranke geben wird. Wenn das passiert, werden die Regeln verschärft. Kurz hofft, dass die zweite Phase nicht so lange andauert.

Falls es mehr Corona-Kranke gibt, könnten die Regeln wieder strenger werden © APA

Bundeskanzler Sebastian Kurz hat am Montagabend in der ZiB2 ein Interview gegeben. Er hat erklärt, dass die Lockerungen der Corona-Regeln in Ordnung sind.

Momentan gibt es in Österreich 30 bis 40 Menschen pro Tag, die am Corona-Virus erkranken. Wenn es wieder mehr Corona-Fälle pro Tag geben sollte, kann es sein, dass die Maßnahmen wieder strenger werden. Ab 100 neuen Kranken könnten die Regeln strenger werden.

Wichtig ist, dass man weiß, wo die Menschen sich angesteckt haben. Wenn sich viele Menschen an einem Ort angesteckt haben, müssen diese Orte schnell erkannt werden.



Gerichte in Wien und Niederösterreich haben entschieden, dass Strafen in der Zeit der Beschränkungen unzulässig waren. Menschen, die eine Strafe aufgrund eines Privatbesuches bezahlt haben, bekommen ihr Geld zurück.