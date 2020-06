Facebook

Am Mittwochabend hat es in der Nähe von Linz einen Auto-Unfall gegeben, nachdem ein junger Autofahrer von der Polizei weggefahren ist. Der 18-jährige war im Stadt-Gebiet Traun in der Nähe von Linz (Oberösterreich) unterwegs. Die Polizei hat gesehen, dass das Licht beim Auto nicht in Ordnung war und wollte, dass er anhält. Das hat er aber nicht gemacht, sondern er hat Gas gegeben und ist schnell von der Polizei weggefahren. Die Polizei hat ihn dann verfolgt. Der Autofahrer hat viele Verkehrs-Regeln nicht beachtet: er ist viel zu schnell gefahren und hat auch bei roten Ampeln nicht angehalten. Er hat andere Autos an Stellen überholt, bei denen er nicht sehen konnte, ob ein Auto entgegenkommt. Nur mit viel Glück ist es nicht zu einem Unfall mit anderen Autos gekommen. Die anderen Autofahrer haben ausweichen müssen, damit es keinen Unfall gibt. Mehrfach hat der junge Mann die Kontrolle über sein Auto verloren.

Knapp einen Kilometer bevor die Donau eine Schlaufe macht bei der Schlögner Schlinge, ist er dann aber mit seinem Auto von der Straße abgekommen und in einer Stein-Mauer gelandet. Der junge Mann und seine beiden Beifahrer sind leicht verletzt worden. Das Auto des jungen Mannes war komplett zerstört. Er hatte es erst ein paar Tage vorher gekauft und das Auto war auch noch nicht einmal angemeldet. Das Kennzeichen auf dem Auto gehörte einem der Beifahrer. Der Autofahrer war erst 18 Jahre alt und stammt aus Rumänien. Das Besondere: der junge Mann hatte nicht einmal einen Führerschein.

