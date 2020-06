Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Jürgen Fuchs

Gegen den zweiten Stell-Vertreter einer Polizei-Dienst-Stelle in der Ober-Steiermark gibt es schwere Anschuldigungen. Er soll seine Kolleginnen begrapscht und sie bei Facebook, Instagram und per SMS sexuell belästigt haben. Aus diesem Grund darf er für eine Zeit lang nicht als Polizist arbeiten. Man sagt, er ist vom Dienst suspendiert worden. Es wird jetzt überprüft, ob die Anschuldigungen wahr sind und ob er eine Straf-Tat begangen hat.

Der Fall hat Anfang Juni begonnen: Es ist darum gegangen, dass der erste Stell-Vertreter Polizei-Dienst-Stelle in Pension gegangen ist. Als Nachfolger hätte der zweite Stell-Vertreter gewählt werden soll. Dieser Polizist darf jetzt aber nicht im Dienst sein wegen der Anschuldigungen. Es soll so gewesen, dass die Kollegen des Polizisten einen anonymen Brief geschrieben und die Anschuldigungen bekannt gemacht haben. Anonym heißt, dass die Namen der Personen, die den Brief geschrieben haben, nicht genannt werden im Brief.

Die Landespolizei-Direktion hat danach sofort gehandelt und die Ermittlungen gegen den Polizisten haben sofort begonnen. Noch sind die Vernehmungen noch nicht alle abgeschlossen, aber der Fall ist schlimmer als die Polizei zuerst gedacht hat. Aus diesem Grund ist der Polizist vor drei Tagen aus dem Dienst ausgeschlossen worden. Auch gegen den Kommandanten der Polizei-Dienst-Stelle gibt es Anschuldigungen. Der Kommandant ist der Chef einer Polizei-Dienst-Stelle. Er soll gemeinsam mit dem Polizisten den Kolleginnen Angst gemacht haben. Weil sie Angst gehabt haben, sollen sie die sexuellen Belästigungen nicht schon früher gemeldet haben. Wegen den Vorwürfen musste der Kommandant ins Anhalte-Zentrum Vordernberg (in der Nähe von Leoben) wechseln.

Hier geht es zur Original-Geschichte