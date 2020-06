Facebook

epidemic and climate change. Pollution of the planet by exhaust gases. Elements of this image furnished by NASA © diy13 - stock.adobe.com

Immer weniger Menschen in Österreich haben das Corona-Virus. Das bedeutet aber nicht, dass das Corona-Virus schon ganz verschwunden ist. Es ist noch immer so, dass die Menschen in Österreich besonders aufpassen müssen, wenn sie andere Menschen treffen. Das ist zum Beispiel, wenn sie arbeiten gehen oder sich mit anderen Menschen in der Freizeit treffen.

Daniela Schmid von der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) hat bekanntgegeben, dass beim Corona-Virus so ist, dass einige wenige Menschen viele andere Menschen anstecken. 10 Prozent der Infizierten sind für 80 Prozent der Ansteckungen verantwortlich. Das heißt, dass viele Menschen, die das Corona-Virus auch haben, keine anderen Menschen anstecken. Nicht jeder Mensch hat gleich viele Viren im Körper, mit denen er andere Menschen anstecken könnte. Auch das eigene Immun-System ist wichtig, ob man jemanden ansteckt oder nicht. Am gefährlichsten sind die ersten zwei Tage einer Corona-Virus-Erkrankung, nach denen man Anzeichen wie Fieber, Schnupfen oder Husten zeigt. Viele Menschen gehen aber in dieser Zeit trotzdem noch in die Arbeit, weil sie glauben, dass es eine normale Erkältung ist. Dann kann es sein, dass sie, ohne es zu wissen, viele andere Menschen anstecken.

Ganz entscheidend ist auch, wie die Menschen miteinander Kontakt haben. Wenn ein Mensch laut spricht oder singt, dann kann er auch mehr Tröpfchen verbreiten. Tröpfchen entstehen beim Sprechen, Niesen oder Husten und kommen in die Luft. Sie werden dann von einem anderen Menschen eingeatmet. So überträgt sich zum Beispiel das Corona-Virus.

Wenn viele Menschen gleichzeitig in einem Raum sind und die Luft sehr trocken ist, dann ist die Gefahr der Tröpfchen-Infektion sehr groß. Am besten ist es, wenn oft die Fenster aufgemacht werden und frische Luft hereinkommt. In einem geschlossenen Raum ist es viel wahrscheinlicher sich anzustecken, als wenn die Menschen sich draußen aufhalten.

Oft sind es größere Veranstaltungen gewesen wie Begräbnisse, Hochzeiten, Fitness-Kurse, Gottesdienste oder Ansammlungen von Menschen in Bars, bei denen sich viele Menschen mit dem Corona-Virus angesteckt haben. Trotzdem soll es jetzt wieder Veranstaltungen geben, bei denen viele Menschen zusammenkommen.

Das geht, wenn ein paar Regeln beachtet werden: Räume sollen gut gelüftet werden, die Menschen sollen den Sicherheits-Abstand beachten und darauf aufpassen, wie sie Niesen oder Husten. Das Wichtigste ist zu Hause zu bleiben, wenn man sich krank fühlt. Besonders dann, wenn man in der Arbeit mit vielen anderen Menschen Kontakt hat. Es ist noch immer sehr wichtig, auf andere Menschen Rücksicht zu nehmen.

