Leichte Sprache Sprache Sprache Sprache Sprache Mölltal: Ski-Seilbahnen öffnen am Samstag wieder

Ab Samstag startet die Ski-Saison am Mölltaler Gletscher in Kärnten noch einmal. Ein Gletscher ist ein Berg, auf dem immer Schnee liegt.



Während woanders die Wander-Zeit beginnt, kann man im Mölltal noch einmal mit den Skiern fahren. Wegen des Corona-Virus war der Mölltaler Gletscher samt Ski-Gebiet 83 Tage lang geschlossen. In dieser Zeit wurden die Seilbahnen erneuert. Es wurde dafür gesorgt, dass alle Kunden und Mitarbeiter sicher und gesund bleiben, wenn sie auf den Gletscher fahren.



Wer ab Samstag mit der Bahn auf den Berg fährt, muss eine Maske tragen, wenn der Sicherheits-Abstand nicht eingehalten werden kann und man mit den Menschen nicht in einem Haushalt zusammenlebt.

Die Mitarbeiter der Ski-Seilbahn am Mölltaler Gletscher arbeiten auch schon an den Vorbereitungen für die Winter-Saison 2020/2021. Die Winter-Saison soll spätestens am 1. September beginnen.