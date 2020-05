Facebook

© Daniel Raunig

Normalerweise führt ein Reporter mit einem Fußballer ein Gespräch nach dem Spiel. Das wird beim Spiel heute im Wörthersee-Stadion in Klagenfurt anderes sein.

Beim Cup-Finale zwischen Red Bull Salzburg und Austria Lustenau werden die Interviews zum ersten Mal via Kamera gemacht. Die Kamera hängt auf Seilen in der Luft. Das sieht aus wie ein Spinnen-Netz, deshalb heißt so eine Kamera „Spidercam“. Das ist ein englisches Wort und bedeutet „Spinne und Kamera“.



Diese Kamera ist an vier Seilen befestigt und kann Bilder aus dem ganzen Stadion machen. Nach dem Spiel können die Spieler und Trainer dort hinaufblicken und die Statistiken des Spiels ablesen.

29 Kameras im Einsatz

Entwickelt worden ist die Kamera von der Firma Spidercam GmbH aus Kärnten. Die Firma kennt das Wörthersee-Stadion in Klagenfurt sehr gut und weiß genau, wie die Kamera bedient werden muss. Insgesamt werden beim Cup-Finale 22 Kameras eingesetzt. Die Kameras werden von 29 Menschen bedient.

Die Firma Spidercam GmbH ist weltweit bekannt für ihre Produkte. Solche Kameras sind schon bei der Europa-Meisterschaft 2008, bei Fußball-Weltmeisterschaften und beim Song-Contest verwendet worden.