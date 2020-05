Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Jürgen Fuchs

Vor zwei Wochen sind die Maturanten und Schüler der Abschlussklassen in die Schulen zurückgekehrt. Jetzt geht es mit den Volkschulen, AHS-Unterstufen, Neue Mittelschulen und Sonderschule weiter. Für rund 700.000 Schüler beginnt heute der Unterricht in der Klasse.

Doch gibt es ein paar neue Regeln: Hat eine Klasse mehr als 19 Schüler, wird diese in zwei Gruppen geteilt. Die Gruppen werden abwechselnd in den Klassenräumen sein – entweder tageweise oder mehrere Tage am Stück und dann wechseln.

Regeln einhalten

Im „Hygienehandbuch“ das Bundesministeriums stehen wichtige Grundregen, die zu beachten sind:

Maskenpflicht: In den Schulen muss ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden. Wenn man in die Schule kommt, muss man die Hände waschen und desinfizieren. In der Klasse darf der Mund-Nasen-Schutz abgenommen werden.



Abstandsregeln: Zwischen den Sitzplätzen muss mindestens ein Meter Abstand sein. Auch in den Pausen dürfen sich die Schüler nicht zu nahe kommen. Auf dem Boden soll es Markierungen geben.



Arbeitsmaterial: Kugelschreiber, Radiergummi, Taschenrechner, Bücher und andere Gegenstände sollen nicht herumgereicht werden. In der Pasuse muss das Klassenzimmer gut durchgelüftet werden.



Turnunterricht: Aus Hygienegründen darf Turnunterricht momentan nicht stattfinden. Einige Schulen nutzen den großen Turnsaal, um Kinder am Nachmittag dort betreuen zu können.

Sitzenbleiben möglich

Durch die Aufteilung in kleine Gruppen gibt es nur noch wenige Unterrichtsstage. Bis zum Schulende gibt es keine Schularbeiten mehr, Tests nur nach Bedarf. Benotet werden die Schüler aufgrund ihrer Leistungen vor der Corona-Krise und aufgrund ihres Einsatzes beim Lernen daheim.



Obwohl es erst hieß, dass Sitzenbleiben in den Volksschulen heuer nicht möglich ist, hast sich das geändert. Wie an allen Schulen gilt: Bei einem Fünfer darf man aufsteigen, bei mehreren entscheidet die Lehrerkonferenz.



Am 3. Juni kehren dann alle restlichen Schüler von den Berufsbildenden Höheren Schulen, den AHS-Oberstufen, den Polytechnischen Schulen und den Berufsschulen in die Klassen zurück.