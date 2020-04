Facebook

© GEPA pictures/Christian Walgram

Die Lockerungen der Corona-Maßnahmen haben bewirkt, dass die Spieler des SK Sturm Graz wieder mit dem Training beginnen konnten. Das bedeutet aber nicht, dass schon alles wieder ganz normal ist. Vorerst wir in Kleingruppen trainiert, je sechs Spieler in vier Gruppen durften auf den Trainingsplatz. Mit dieser Regelung werden die Vorgaben der Regierung eingehalten.



In letzter Zeit haben sich die Spieler im Heimtraining fitgehalten. In den ersten Trainings-Einheiten ist es darum gegangen, zu überprüfen, wie gut sich die Spieler in der Zwischenzeit fitgehalten haben.

Einige Regeln zu beachten

Jetzt dürfen die Spieler wieder mit dem Ball trainieren, worauf sich alle schon sehr freuen. Das Trainingszentrum des SK Sturm Graz in Graz-Messendorf ist weiterhin gesperrt und die Spieler müssen sich an Regeln halten. Das mussten sie auch schriftlich bestätigen.

Neu ist beispielsweise, dass die Spieler und Trainer die Trainingswäsche zukünftig selber zu Hause waschen müssen.

Von allen Spielern des SK Sturm Graz sind zu Trainingsbeginn nur zwei Spieler nicht gekommen. Kiril Despodov ist erst nach Graz gekommen, weswegen er noch einen Corona-Test machen muss. Wenn dieser negativ ist, kann er am Mittwoch mit dem Training beginnen. Der zweite fehlende Spieler, Juan Dominguez, ist in seinem Heimatsland Spanien. Die Corona-Krise erlaubt es ihm nicht, aus Spanien auszureisen und nach Österreich zu kommen.

Für den Geschäftsführer Günter Kreissl beginnt mit dem Training die letzte Phase in seiner Tätigkeit beim SK Sturm Graz, da dies seine letzte Saison als Geschäftsführer beim SK Sturm Graz ist. Stefan Hierländer bedankte sich in seiner Funktion als Kapitän stellvertretend für das gesamte Team bei Günter Kreissl für die Arbeit in den letzten Jahren. Der Beginn seiner Tätigkeit als Geschäftsführer des SK Sturm Graz begann im Mai 2016.