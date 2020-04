Das Möbelhaus Rutar ist nicht nur in Österreich tätig, sondern auch in Slowenien und Italien. Daraus entstehen viele unterschiedliche Regelungen, die in der Corona-Krise vom Möbelhaus beachtet werden müssen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Adolf Winkler

Das Möbelhaus Rutar ist eine Gruppe von Möbelhäusern mit Sitz in Kärnten. Innerhalb Österreichs ist das Möbelhaus nur im Bundesland Kärnten tätig. Der Sitz des Unternehmens ist Eberndorf/Dobrla vas. Dieser Ort hat zwei Namen, weil seit dem Jahr 2011 offiziell 164 Gemeinden in Kärnten zweisprachig sind. In diesen Gemeinden sind Deutsch und Slowenisch gleichwertig anerkannt, weswegen auch die Ortsnamen in beiden Sprachen angegeben sind.

3 Länder, 3 Regelungen

Die Möbelhaus-Gruppe hat auch Filialen in zwei anderen Ländern, in Slowenien und Italien. Insgesamt zählt die Möbelhaus-Gruppe in allen drei Ländern 900 Mitarbeiter. Wegen der Corona-Krise sind viele der Mitarbeiter in die Kurzarbeit geschickt worden, nur wenige Mitarbeiter arbeiten derzeit normal.



Da die Möbelhaus-Gruppe in drei Ländern tätig ist, sind in der Corona-Krise auch viele unterschiedliche Regelungen zu beachten. „Das war zeitweise chaotisch“, so der geschäftsführende Gesellschafter Josef Rutar. Das beginnt schon damit, in welchem Land die Möbelhäuser von Rutar überhaupt geöffnet haben dürfen: In Österreich ist die Möbelhaus-Gruppe gezwungen, die Geschäfte geschlossen zu halten. Seit fünf Wochen sind alle Möbelhäuser in Österreich geschlossen und müssen dies auch noch bis zum 2. Mai weiterbleiben. Die Möbelhaus-Gruppe bereitet sich auf die Wiedereröffnung Anfang Mai schon intensiv vor und die Maßnahmen werden natürlich „dem entsprechen, was sich der Gesetzgeber vorstellt“. Unklar ist noch, wie die Situation in den Restaurants sein wird, die Teil der Filialen sind.



In Slowenien sieht die Situation ein bisschen anders aus. Die Rutar-Filialen in Ljubljana und Maribor sowie weiteren sieben Möbelgeschäften, die zu Rutar gehören, dürfen schon seit diesem Montag wieder geöffnet haben.

Auch in Italien ist Rutar mit drei Filialen in Udine, Triest und Pordenone vertreten. Alle drei sind geschlossen und es ist komplett unklar, wie und wann es weitergehen könnte.



Die unterschiedlichen Öffnungs-Regelungen in den drei Ländern sind für die Möbelhaus-Gruppe unverständlich. In Österreich haben kleinere Geschäfte wieder geöffnet, größere Geschäfte müssen bis zum 1. Mai warten.

In Slowenien gibt es andere Regelungen. Neben Mundschutz für die Mitarbeiter und der Desinfektion von Verkaufsflächen, darf nur eine bestimmte Zahl an Kunden pro Quadratmeter ins Geschäft. In Slowenien dürfen die 500 Mitarbeiter somit ihrer Arbeit schon wieder nachgehen.

In Italien sind die Geschäfte bis auf weiteres komplett geschlossen, weil das Land besonders schlimm vom Corona-Virus betroffen ist. Die Möbelhaus-Gruppe vermutet, dass die Filialen in Italien wohl noch viel länger geschlossen bleiben werden. Positiv für die Möbelhaus-Gruppe ist, dass kein einziger Mitarbeiter und kein Familien-Angehöriger vom Corona-Virus betroffen war. Zu vermelden gab es nur einen einzigen Verdachtsfall, der worde aber negativ getestet.

Kurzarbeit und Verluste

Große Herausforderungen hatte die Möbelhaus-Gruppe auch mit der Berechnung der Kurzarbeit für die 900 Mitarbeiter. In Österreich bekommen die Mitarbeiter zwischen 80 und 90 Prozent ihres normalen Einkommens, in Italien bis zu 100 Prozent und in Slowenien wiederum etwas weniger als in Österreich und Italien. Auch während der Corona-Krise dürfen wichtige Mitarbeiter zwischen den drei Ländern hin- und herfahren, solange sie ein Arbeitspapier mitgehabt haben und sie an der Grenze einen Fiebertest gemacht haben.



Eines haben alle Rutar-Möbelhäuser in den drei Ländern gemeinsam: In den letzten fünf Wochen haben die Möbelhäuser viel Geld verloren, zusätzlich kommt jetzt die Unsicherheit der Kunden. Wenn die Menschen nicht wissen, wann sie zurück in ihren Job können oder sie ihren Job vielleicht verloren haben, geben sie auch weniger Geld aus.

Daheim ist es am schönsten

Auf lange Sicht erwartet Josef Rutar aber einen Cocooning-Effekt. „Cocooning“ heißt wörtlich „das Einpuppen der Schmetterlingslarven“, also das Bauen eines Kokons. Gemeint ist damit, dass die Menschen jetzt mehr Zeit zu Hause verbringen und daher versuchen, sich ihr Zuhause so schön und wohnlich wie möglich zu gestalten.

Dieser Effekt ist schon in der Finanzkrise 2009 aufgetreten, auch damals haben sehr viele Menschen ihre Arbeit verloren oder sind in Kurzarbeit gewesen. Dadurch ist aber in dieser Zeit mehr Geld für Möbel ausgegeben worden, denn die Menschen haben wieder mehr Wert daraufgelegt, wie ihr Zuhause aussieht. Auf einen ähnlichen Effekt hofft das Möbelhaus Rutar auch jetzt. Lautet doch der Slogan in den Möbelgeschäften „Das Glück beginnt daheim“.