Die Regierung gibt in einer Pressekonferenz bekannt, wie Familien in schwierigen Zeiten mit Geld geholfen werden soll. Viele Familien und Schulen sollen unterstützt werden, damit sie die Corona-Krise gut überstehen.

Die Minister verkündeten heute Erleichterungen für Familien © (c) APA/HERBERT PFARRHOFER

Die österreichische Regierung gibt in der Corona-Krise viele Pressekonferenzen. In diesen Pressekonferenzen erklärt die Regierung, was sie beschlossen hat und warum sie das macht. Auch heute haben Gesundheits- und Sozialminister Rudolf Anschober (Grüne), Familienministerin Christine Aschbacher (ÖVP) und Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) eine Pressekonferenz gegeben. Sie haben erklärt, wie sie den Familien in Österreich helfen möchten.



Zuerst hat Gesundheits- und Sozialminister Rudolf Anschober (Grüne) erklärt, wie die Lage in Österreich wegen des Corona-Virus aussieht. Rudolf Anschober hat gesagt, dass die Situation momentan gut ist. Es gibt weniger Corona-Erkrankungen in kurzer Zeit.

Weil die Corona-Krise so schwierig ist, haben Rudolf Anschober (Grüne), Christine Aschbacher (ÖVP) und Heinz Faßmann (ÖVP) erklärt, wie sie den Menschen finanziell helfen möchten. Finanziell bedeutet mit Geld. Die Menschen werden Geld von der Regierung bekommen, damit es ihnen in der Corona-Krise besser geht. „Unser Credo ist: Aus der Gesundheitskrise von heute darf keine soziale Krise werden.“ Credo ist ein anderes Wort für Überzeugung.

30 Millionen Euro für Familien

Damit keine Kinder von Armut betroffen sind, wird es finanzielle Hilfe für Familien mit Kindern geben. Diese Hilfen heißen „Corona-Familien-Härteausgleich“. Insgesamt wird es 30 Millionen Euro für Familien geben. Christine Aschbacher (ÖVP) meint, dass der „Corona-Familien-Härteausgleich“ mit 15. April startet.



Unterstützung aus dem „Corona-Familien-Härteausgleich“ gibt es für Familien dann, wenn

zumindest einer der Eltern wegen der Corona-Krise den Arbeitsplatz verloren hat

einer der Eltern in Corona-Kurzarbeit ist. Kurzarbeit bedeutet, dass man weniger arbeitet und nur einen gewissen Teil seines Geldes bekommt

einer der Eltern selbstständig erwerbstätig ist und ein Anspruch aus dem Härtefallfonds besteht. Selbständig heißt, dass man eine eigene Firma hat. Menschen, die eine eigene Firma haben und jetzt nicht arbeiten können, bekommen Geld aus dem Härtefallfonds.

12.000 Tablets und PCs für Schulen

Auch der Minister für Bildung, Heinz Faßmann (ÖVP), hat einige Neuerungen bekanntgegeben. Er hat gesagt, dass nicht alle Schüler über „Distance Learning“ erreicht würden, was ein großes Problem ist. „Distance Learning“ bedeutet, dass die Schüler von zu Hause aus am Computer ihre Aufgaben erledigen. Es gibt aber immer noch Kinder, die nicht die Möglichkeit haben, ihre Aufgaben von zu Hause zu machen. Ein Grund ist vielleicht, dass sie keinen Computer haben. Aus diesem Grund werden von der Regierung bis zu 12.000 Computer und Tablets gekauft.

Diese werden anschließend an die Schulen verteilt. Die Schulen überprüfen, welche Kinder einen Computer und ein Tablet brauchen und werden sie an die Kinder und ihre Familien verleihen. Verleihen bedeutet, dass man die Computer am Ende des Schuljahres wieder zurückgeben muss an die Schulen.

Insgesamt wird der Kauf der Computer und Tablets ungefähr 5,5 Millionen Euro kosten. Ein Tablet funktioniert ähnlich wie ein Smartphone, nur ist der Bildschirm viel größer als bei einem Smartphone. Die Computer werden für die AHS-Schulen und die berufsbildenden mittleren und höheren Schulen (BMHS) verteilt.

Schulreisen sind abgesagt

Heinz Faßmann hat auch gesagt, dass es dieses Jahr keine Schulreisen mehr geben wird. Wenn man eine Schulreise absagen muss, muss eine Stornogebühr bezahlt werden. Diese Stornogebühr kostet häufig viel Geld. Die Stornogebühr wird von der Regierung bezahlt werden, die Schulen müssen die Stornogebühr nicht selber bezahlen. Dafür gibt es bis zu 13 Millionen Euro. Die Anträge werden beim Österreichischen Austauschdienst (ÖAD) gemacht und können nach Ostern anfangen. Die Eltern sollen sich bei den Schulen melden und gemeinsam einen Antrag an den Österreichischen Austauschdienst (ÖAD) schicken.