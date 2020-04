Dass der Umzug in eine Wohnung in der Corona-Krise sehr deutlich verzögert wurde, hat einen Leobener fast ohne Dach überm Kopf stehen lassen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© (c) VRD - stock.adobe.com

Der 26-jährige Leobener hatte monatelang geplant umzuziehen. Schließlich wollte er von Niklasdorf nach Leoben ziehen. Doch machte die Corona-Krise seine Pläne zunichte. Er hätte Anfang April in seine neue Wohnung kommen sollen, doch wurde der Einzugstermin zweimal verschoben, beim zweiten Mal sogar um einen ganzen Monat.



Für seine alte Wohnung gab es bereits einen Nachmieter. Der machte dem Leobener Druck, weil er selbst die Wohnung beziehen wollte. Die genaue Planung schien dem Leobener nichts zu bringen: Monate davor hatte er seinen Umzug geplant und seine Wohnung in Niklasdorf fristgerecht Ende des Vorjahres gekündigt. Auch die Provision und die Kaution für die neue Wohnung haben ihn schon über 1000 Euro gekostet. Eine Kaution muss ein Mieter dem Vermieter bezahlen. Damit werden Schäden, die der Mieter verursacht, abgedeckt. Eine Provision wird hingegen an den Immobilienmakler bezahlt, weil er sich darum gekümmert hat, dass die Wohnung nicht leer steht.



Der Leobener hat alles richtig gemacht und wartete schon darauf, seine neue Wohnung beziehen zu dürfen. Trotzdem landete er fast auf der Straße. Zu den Eltern seiner Freundin konnte er nicht, weil dort kein Platz war. Er überlegte sogar vorübergehend ein Zimmer auf dem Living Campus Leoben zu nehmen. Dann starb dort allerdings einen Italiener. Es wurde vermutet, dass der Italiener mit dem Corona-Virus angesteckt war. Also wurde der ganze Campus aus Vorsicht abgeriegelt – und der Leobener konnte auch dort kein Zimmer bekommen.

Glück im Unglück

Mit viel Glück und sehr viel Suchen im Internet fand er jedoch endlich eine schöne Wohnung in Leoben, wo er auch arbeitet. „Und ich durfte von meinem Vertrag mit der ersten Immobilienfirma tatsächlich zurücktreten. In der Zwischenzeit habe ich mein gesamtes Geld wieder rückerstattet bekommen“, sagt der Leobener.

„Insgesamt war das eine extrem unangenehme Situation und ich habe ein Riesenglück gehabt, dass ich so gut aus dem Ganzen ausgestiegen bin“, meint er. Er glaubt, dass auch andere Mieter betroffen waren und fragt sich, wie die diese schwierige Situation gemeistert haben.