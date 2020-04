Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA/HELMUT FOHRINGER

Am Dienstag kam der steirische Landtag zusammen und beschloss mehrere Änderungen von Gesetzen. Der Landtag hat wegen des Corona-Virus das Pflege-Gesetz angepasst. Der Landtag ist ein Parlament des jeweiligen Bundeslandes. Die Steiermark ist eines der neun Bundesländer Österreichs. Die Vertreter des Landtages werden von den Bürgern gewählt. Im neuen Gesetz wird beispielsweise die Ausbildung von ausländischen Pflegern geregelt. Damit ausländische Pfleger auch in Österreich arbeiten können, muss ihre Ausbildung in Österreich anerkannt werden. Anerkannt heißt, dass eine Ausbildung im Ausland gleichwertig ist wie eine Ausbildung in Österreich. Diese Anerkennung soll nun schneller erfolgen, denn es fehlt an Pflegern in Österreich.

Krankenhaus kein Ersatz für Pflege-Heime

Neu ist die Unterbringung von gesunden Pflege-Heim-Bewohnern. In Ausnahmefällen konnten gesunde Bewohnerinnen vorübergehend im Krankenhaus untergebracht werden. Dies war der Fall, wenn ein Pflege-Heim geschlossen wurde. Die Bewohner werden zukünftig in andere steirische Heime verlegt. Im Gesetz heißt es, die steirischen Pflegeheime haben „vom Land zugewiesene Hilfsbedürftige aufzunehmen“. Dadurch sollen es mehr Krankenhausbetten und Personal für kranke Menschen geben.

Erst letzte Woche waren drei Heim-Bewohner eines oststeirischen Pflege-Heimes am Corona-Virus erkrankt. Mehrere Pfleger mussten daraufhin in Quarantäne, weil sie sich vielleicht angesteckt hatten. Quarantäne bedeutet sie müssen 14 Tage zu Hause bleiben, dürfen nicht arbeiten, nicht einkaufen oder Besuche bekommen. Da viele Pfleger zuhause bleiben mussten, konnten die 19 Heim-Bewohner nicht mehr ausreichend medizinisch versorgt und betreut werden. Das Pflege-Heim wurde geschlossen und die Heim-Bewohner wurden vorübergehend in Krankenhäuser in Hartberg und Weiz verlegt. Diese Möglichkeit gibt es nun mit dem neuen Pflege-Gesetz nicht mehr.

Verpflichtende Meldung bei Corona

Ein weiteres Gesetz regelt die Meldung von Corona-Virus-Kranken in Pflege-Heimen. Die Verantwortlichen in den Pflege-Heimen müssen alle Erkrankten bei der zuständigen Stelle melden. Die zuständige Stelle ist das Pflegereferat des Landes Steiermark. Dadurch kann man schneller gesunde Pfleger finden, die in Pflege-Heimen die Heim-Bewohner unterstützen. Man kann so leichter Ersatz-Pläne machen und im Notfall Heim-Bewohner in andere Pflege-Heime bringen.