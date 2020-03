Facebook

Ausflüge ans Schwarze Meer, Grillfeste im Grünen und ähnliche Bilder gibt es in den sozialen Medien. Die Hotels verzeichnen deutlich mehr Gäste. Die Russen lassen es sich gut gehen in der vom Präsidenten angeordneten arbeitsfreien Woche. In dieser Zeit ist die Zahl an mit der Corona-Krankheit angesteckten Menschen schnell gestiegen. Das führt nun zu einem Umdenken bei russischen Präsidenten. Wladimir Putin meinte lange, dass sein Land vor dem Corona-Virus sicher sei. Es wurde ein Ausgangsverbot verhängt. Menschen dürfen nur noch vor die Haustür gehen, um einkaufen oder zum Arzt zu gehen. Spaziergänge sind verboten, nur mit dem Hund darf man Gassi gehen.

Die Maßnahmen sollen streng kontrolliert werden – unter anderem mit Überwachungskameras.

Zu Beginn der Corona-Krise hat die russische Regierung rasch reagiert: Ende Jänner wurde die 6000 Kilometer lange Landgrenze zu China geschlossen und der Zugverkehr wurde eingestellt. Zugleich werfen Kritiker der Regierung vor, die Zahlen herunterzuspielen.

