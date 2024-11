Der SK Sturm Graz gewann das gestrige (27. November) Champions-League-Spiel gegen den FC Girona aus Spanien mit 1 zu 0 Toren. Damit hat Sturm Graz zum 1. Mal seit dem Jahr 2001 wieder ein Spiel in der Champions-League gewonnen. Das Tor für Sturm schoss Mika Biereth in der 59. Minute des Spiels.

Das Spiel fand im Wörthersee-Stadion in Klagenfurt statt. Sturm trägt die Champions-League-Spiele dort aus, weil das eigene Stadion in Graz die Auflagen der UEFA nicht erfüllt. Das nächste Champions-League-Spiel für Sturm Graz findet am 27. Januar 2025 gegen Atalanta Bergamo statt.