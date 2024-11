Der Jan Michalski Literaturpreis 2024 geht an die Kanadierin Kate Beaton. Sie wurde für das Werk „Ducks: Two Years in the Oil Sands“ ausgezeichnet. „Ducks: Two Years in the Oil Sands“ ist ein Graphic Novel über das Leben der Autorin in einem Öl-Feld in Kanada. In der Geschichte geht es um viele emotional belastende Themen wie soziale Isolation, psychische Probleme oder Sexismus. Graphic Novel bedeutet so viel wie Comic-Roman. Die Geschichten werden wie Comics erzählt. Graphic Novels sind jedoch länger und komplexer als Comics.

Der Jan Michalski Preis ist ein Schweizer Preis für literarische Werke seit dem Jahr 2010. Die Siegerin/der Sieger bekommt ein Preis-Geld von knapp 53.700 Euro.