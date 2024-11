Heute (28. November) beginnt die Handball-Europameisterschaft der Damen. Die Spiele finden in Österreich, der Schweiz und Ungarn statt. In Österreich finden die Spiele in Innsbruck und Wien statt. Einige Spiele finden in Basel (Schweiz) und Debrecen (Ungarn) statt.

Die österreichische Nationalmannschaft spielt in einer Gruppe mit Slowenien, der Slowakei und Norwegen. Das 1. Spiel ist heute (28. November) um 18 Uhr gegen die Slowakei. Die Handball-EM der Damen dauert bis 15. Dezember.