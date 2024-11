Die Internationalen Emmys sind eine Ableger-Preis-Verleihung der bekannten Emmys. Am Montag (25. November) wurden die besten internationalen Filme und Serien ausgezeichnet. Bereits zum 52. Mal fand die Preis-Verleihung statt.

Auszeichnungen

Die deutsche Netflix-Serie „Liebes-Kind“ konnte in der Kategorie „Fernsehfilm/Miniserie“ gewinnen. Der Haupt-Preis in der Kategorie „Drama-Serie“, ging an die Show „Drops of God“.