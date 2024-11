Die österreichische Flug-Linie Austrian Airlines (AUA) gab bekannt, dass im Winter die Flüge zwischen Klagenfurt und Wien eingeschränkt werden. Von 22. Dezember bis 1. März stehen weniger Flüge zur Verfügung. Der Grund für die geringeren Flüge ist die schwache Nachfrage. Ab dem 2. März sind alle Flüge wieder normal verfügbar.

Statt dem beliebten Flug in der Früh, wird in Zukunft nur noch zu Mittag geflogen. Der Flug am Abend wird ebenso gestrichen.