In Österreich arbeiten rund 130.000 Menschen in sozialen Berufen. Nach der 3. Verhandlungs-Runde konnte eine Einigung erzielt werden. Ab 2025 bekommen Angestellte in sozialen Berufen um 4 Prozent mehr Gehalt. Auch Zulagen und Zuschläge erhöhen sich um 4 Prozent. Vor den Verhandlungen kam es bereits zu Demonstrationen.