Vergangene Woche verließ Christian Ilzer Sturm Graz. Er wechselte zur TSG Hoffenheim in die deutsche Fußball-Bundesliga. Neuer Trainer von Sturm Graz ist Jürgen Säumel. Jürgen Säumel war zuvor der Trainer von Sturm Graz II.

Am Samstag (23. November) fand das Spiel zwischen Sturm Graz und Austria Klagenfurt statt. Sturm Graz konnte das Spiel mit 7 zu 0 Toren gewinnen. Am Mittwoch (27. November) trifft Sturm Graz in der Champions League auf Girona (Spanien).